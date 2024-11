La Reggioravagnese debutta in Coppa Italia Dilettanti con un pareggio a reti bianche sul difficile campo della Deliese, squadra ben organizzata, combattiva e costruita per sgomitare per i vertici del prossimo campionato di Promozione (Girone B).

Buona prestazione dei ragazzi di mister Misiti, i quali hanno dato prova di forza e determinazione. In attesa adesso della partita-qualificazione contro il Val Gallico, in programma domenica prossima, tecnico amaranto ha fatto il punto nel post gara.

«Abbiamo ancora bisogno di lavorare tanto»

«Direi che abbiamo disputato un'ottima partita – ha esordito Misiti – interpretandola per quella che era e contro una Deliese, che è una squadra agguerrita e che voleva comunque fare risultato. Non era facile giocare su questo campo e sono contento della prestazione dei miei ragazzi». Soddisfatto dunque il tecnico, anche se qualcosa da migliorare c'è: «Abbiamo ancora bisogno di lavorare tanto e migliorare sia sul gioco che sull'interpretazione della partita, ma posso dire di aver visto ottime cose. Stiamo ancora smaltendo il lavoro svolto nel ritiro».

«Analizzare gli errori»

Una Reggioravagnese tutto sommato promossa, dunque, e che sta mettendo sempre più benzina nelle gambe in attesa dell'imminente inizio di campionato. All'orizzonte però c'è il match decisivo di Coppa Italia contro il Val Gallico che potrebbe dare la qualificazione agli amaranto, ma Misiti h preferito non correre: «Innanzitutto i ragazzi, anche i nuovi, sono stati tutti bravi. Abbiamo avuto occasioni da gol non concretizzate ma su questo ci lavoreremo ma, soprattutto, dobbiamo migliorare la mentalità e la voglia di raggiungere l'obiettivo. Non guardo alla partita contro il Val Gallico perché prima dobbiamo analizzare gli errori compiuti oggi e poi potremo pensare alla gara di settimana prossima, dove cercheremo di passare il turno».