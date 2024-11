La formazione amaranto stacca il pass per gli ottavi di finale vincendo per 5-3 contro il Val Gallico. Adesso dovrà affrontare la Virtus Rosarno

Vittoria e qualificazione in Coppa Italia Dilettanti per la Reggioravagnese che batte, con un pirotecnico 5-3, il Val Gallico e stacca così il biglietto per gli ottavi di finale che la vedrà di fronte alla Virtus Rosarno. Una gara aperta, sia per ritmi che per occasioni nonostante il caldo e con una cinquina che testimonia il potenziale della formazione di mister Misiti.

La partita

Partita scoppiettante fin dall'inizio e bella da vedere. Padroni di casa che trovano il vantaggio dopo un quarto d'ora grazie alla rete di Urruty mentre, alla mezz'ora, i locali trovano anche il raddoppio con il nuovo arrivato De Leon che si ripete quattro minuti più tardi per la doppietta personale, confermando di essere l'asso nella manica di questa squadra. Nella ripresa la Reggioravagnese, forse cullata dal risultato, entra in campo un po' troppo leziosa e, di fatto, prima subisce il ritorno degli avversari con il gol di La Cava e poi vede gli spettri della rimonta con la seconda rete di Gatto. Cordova e Rinaldo, però, ristabiliscono le distanze e Lazzarini, nel recupero, fissa il punteggi sul 5-3.

Troppo leziosi nella ripresa

Intervistato ai microfoni ufficiali del club, mister Misiti ha analizzato la gara, sottolineando la differenza di approccio tra i due tempi: «Innanzitutto era importante passare il turno ma di buono ho visto solo la prima mezz'ora, per il resto c'è tanto da lavorare. Nella ripresa, inoltre, abbiamo fatto due passi indietro a prescindere dal fatto che siamo rimasti in inferiorità numerica e dunque faticavamo a creare gioco e giro palla, ma siamo comunque riusciti a capitalizzare quanto creato». Ecco, secondo il tecnico, il motivo della leziosità nella seconda parte di gara: «Siamo entrati in campo forse un po' troppo sicuri del 3-0 ma su questo fattore psicologico ci lavoreremo già da domani, valutando tutti gli errori commessi e iniziare così il campionato in un certo modo».