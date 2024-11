La ReggioRavagnese è reduce da una stagione tutto sommato positiva ma comunque sia migliorabile nei risultati. Il bilancio però diventa ancora più positivo se lo si allarga anche al settore giovanile. A tracciare il bilancio, il responsabile del settore giovanile Davide Idà: «La stagione appena conclusa - spiega - ci ha riservato tantissime soddisfazioni, non solo dal punto di vista dei risultati sportivi. I ragazzi sono stati bene nel nostro ambiente, abbiamo percepito nei loro occhi una serenità che ci ha ripagato a pieno».

Le famiglie al centro del progetto

«La programmazione sicuramente ci ha permesso di portare a termine con serietà i vari impegni, consapevoli che comunque bisogna ancora migliorare. Crediamo che la scelta degli uomini sia l'arma vincente. Istruttori qualificati, accompagnatori responsabili, ma soprattutto persone che fanno della disciplina e del rispetto i valori principali da perseguire». Ed ancora: «Vogliamo continuare su questo percorso tracciato, per accompagnare, insieme alle famiglie, ogni ragazzo nella propria crescita sportiva e personale. Sì, proprio le famiglie, anche loro al centro del progetto: non mancano mai le occasioni per coinvolgere i genitori all'interno del nostro movimento, questo rapporto ci permette di colmare quelle incomprensioni che inevitabilmente ogni anno si presentano». Passando all'aspetto sportivo, «dopo aver concluso la stagione 2023/2024 e aver fatto il consueto bilancio, ci siamo subito proiettati a quella successiva, individuando gli aspetti da migliorare ed arricchire. Abbiamo rafforzato lo staff tecnico, investendo su figure professionali importanti per non lasciare nulla al caso. Inoltre, stiamo lavoro ad un progetto più ampio che prevede la collaborazione attiva con la Scuola Calcio, che sarà coordinata e programmata in sinergia».

Una stagione da protagonisti

Obiettivi importanti anche per il campionato Under, nel quale la ReggioRavagnese quest'anno vuole essere tra le protagoniste, come afferma lo stesso Idà: «Tra le varie novità, quest'anno saremo impegnati con il campionato Juniores e dove ci aspettiamo un percorso importante, poi a seguire per il primo anno saremo presenti al campionato Allievi Elite, ed infine parteciperemo al campionato Giovanissimi regionali. Probabilmente, visti i numeri, saremo presenti anche ai campionati provinciali, che saranno di preparazione per i ragazzi al primo anno nella categoria di appartenenza. Infine, vorrei rivolgere un invito a tutte le società del territorio attive con i settori giovanili e le scuole calcio, a tutti gli enti di promozione sportiva, all'Aiac e alla Federazione, ad impegnarsi nella costruzione di un laboratorio di confronto affinché si possa far crescere insieme questo movimento, aspetto sul quale a mio avviso siamo un po' indietro rispetto al territorio nazionale e soprattutto internazionale».