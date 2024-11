La Reggioravagnese si avvicina alla prossima stagione con il chiaro intento di riscattarsi dopo quella precedente e vissuta, per certi aspetti, sotto le aspettative. Di certo il club ha mantenuto le ambizioni nonostante illustri cessioni come quelle di Beceiro, Romano o altri. Anche perché sono arrivati profili altrettanto validi come De Leon, Mallea, Di Biase, Bongani, Urruty, Baima, Zuccalà, Ferrato e Baldeh.

Buoni segnali da parte dei nuovi e dei giovani

A fare il punto della situazione, comunque, è mister Misiti dopo l'allenamento congiunto, della durata di tre tempi da trenta minuti ciascuno, con la Pro Pellaro. Nei primi due tempi il tecnico ha dato priorità alla formazione tipo mentre, negli ultimi trenta minuti, spazio ai 2007 che si sono ben comportati. Pur avendo ben poca rilevanza il risultato finale, la Reggioravagnese è riuscita comunque ad imporsi per 2-1, grazie alle marcature realizzate dai nuovi arrivati Manolo De Leon e Baldeh. Ecco dunque le dichiarazioni del tecnico: «Considerati i carichi di lavoro ho visto buone cose da parte di tutti i ragazzi scesi in campo, ma dobbiamo ancora crescere e lavorare tanto. Avevamo diversi elementi assenti, anche se presto li avremo a disposizione. Nel terzo tempo abbiamo dato spazio ai 2007, i quali si sono ben comportati ma devono proseguire il loro percorso di crescita. Continueremo a lavorare intensamente sotto ogni aspetto, in modo da verificare i nostri progressi nelle prossime amichevoli che ci permetteranno di arrivare pronti al primo impegno ufficiale in Coppa sul campo della Deliese».