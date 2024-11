In questo avvio di campionato di Eccellenza, una delle squadre che ha attirato maggiormente l'attenzione è senza dubbio la Rossanese. I rossoblù, guidati da mister Luca Aloisi, stanno vivendo un inizio di stagione entusiasmante, che li vede tra le sorprese positive del massimo campionato regionale. Dopo cinque giornate, la squadra bizantina occupa il terzo posto in classifica, a quota 9 punti, in condominio con Dgs Praiatortora, Cittanova e Paolana. Un risultato sorprendente, considerato che la Rossanese è una neopromossa in questo campionato.

Imbattibili in casa, ma serve migliorare in trasferta

Finora, uno degli aspetti più interessanti del percorso della Rossanese, è la forza tra le mura amiche. Allo "Stefano Rizzo", i rossoblù si sono dimostrati praticamente imbattibili: tre vittorie su tre partite, 8 gol segnati e solo uno subito. Il fattore campo sembra infatti essere una delle chiavi di questo avvio convincente. Dove la Rossanese deve ancora migliorare è invece il rendimento in trasferta. Le prove contro Reggioravagnese e Vigor Lamezia sono state nel complesso positive, ma non sono arrivate soddisfazioni in termini di punti. Inoltre, in due trasferte, la squadra di Aloisi ha incassato 6 gol, realizzandone 3. C'è ovviamente da considerare la forza della due avversarie finora incontrate dalla Rossanese lontano dal "Rizzo": due squadre che occupano attualmente primo e secondo posto in classifica. «Dobbiamo continuare così e fare il nostro calcio domenica dopo domenica - ha detto ai microfoni di LaC News24 l'allenatore della Rossanese Luca Aloisi -. Abbiamo una squadra giovane che ci mette l'anima, il cuore e gioca sempre: questa è un insieme di cose positive».

L'entusiasmo bizantino

Un altro aspetto che non va sottovalutato, in casa bizantina, è l'entusiasmo crescente attorno alla squadra. Il pubblico dello "Stefano Rizzo" è in costante aumento, partita dopo partita. I tifosi stanno facendo sentire il loro supporto e questo potrebbe rivelarsi un'arma in più per la Rossanese nel prosieguo del campionato. «Si sta respirando aria di categoria superiore, Rossano lo meritava, siamo riusciti a portare questa squadra in Eccellenza e dobbiamo rimanerci e far divertire le persone. Questa è una piazza importante che vive di calcio, vive di bel gioco e di anni importanti fatti di categorie superiori, e noi stiamo lavorando anche per questo obiettivo».