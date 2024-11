Il campionato di Eccellenza calabrese è nelle fasi iniziali. Nello scorso fine settimana, si sono infatti giocate le partite della terza giornata. Dopo soli 270 minuti è ancora troppo presto per fare bilanci, parlare di obiettivi finali o di bocciature definitive, ma di sicuro ci sono delle squadre che hanno già ben impressionato: tra queste, la Rossanese.

I bizantini, neopromossi, domenica scorsa hanno battuto per 1-0 la Paolana. Un derby sentito, tra le due formazioni, che ha premiato i rossoblù guidati in panchina da mister Luca Alosi grazie al colpo di testa del classe 2002 Marco Riconosciuto.

Per la Rossanese quella ottenuta contro i tirrenici rappresenta la seconda vittoria in tre giornate di campionato. L'unica sconfitta è arrivata nel secondo turno in casa della corazzata Vigor Lamezia: un ko per 2-1, con gli avversari lametini che si sono comunque complimentati con i bizantini per la prestazione.

Un buon inizio, dunque, per la squadra rossoblù che domenica affronterà una trasferta difficile in casa della capolista Reggioravagnese. I reggini guidano la classifica a punteggio pieno. «Siamo soddisfatti per quello che abbiamo fatto in queste tre partite ma sappiamo bene che siamo ancora all'inizio», dice ai nostri microfoni il direttore sportivo della Rossanese Giuseppe Sifonetti. «Domenica sarà una partita difficile contro una signora squadra come la Reggioravagnese - dice Sifonetti -, poi ci sarà in casa la Gioiese per poi andare a Praia. Ogni domenica ci saranno partite emozionanti, perché questa società è per il primo anno in Eccellenza, e dunque tutte le gare hanno un fascino particolare».