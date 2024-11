Nella scorsa giornata del campionato di Promozione A (24esima), alla Rossanese è bastato un gol di Giacomo Bongiorno per conquistare la vittoria in casa del Trebisacce.

Con i 3 punti, i bizantini hanno mantenuto inalterato il vantaggio di 9 lunghezze sull’Altomonte e la DB Rossoblù Luzzi. A 6 giornate dal termine la squadra guidata in panchina da Luca Aloisi vede dunque il traguardo dell'Eccellenza sempre più vicino. «La vittoria a Trebisacce ha dato un segnale di forza e compattezza - dice l'allenatore rossoblù ai nostri microfoni -. Vincere in casa della quinta della classe non era semplice e confermo che non lo è stato - continua Aloisi - ma i miei ragazzi hanno giocato alla grande e non sono stati bravi a non sbagliare quasi nulla».

Nove punti di vantaggio con sei turni da giocare sono un bottino importante ma Alosi, forse per scaramanzia, rimane cauto: «Ancora restano tanti punti a disposizione - dice l'allenatore della Rossanese -, è anche vero che dobbiamo essere positivi con noi stessi ma sappiamo che gli ostacoli sono dietro l’angolo e dobbiamo essere bravi a superarli tutti. Per farlo dobbiamo essere uniti e compatti».

Nel prossimo turno di campionato (domenica 10 marzo) la Rossanese ospiterà al "Rizzo" il Cassano Sybaris, reduce dal ko interno contro il Campora e senza vittorie dalla 18esima giornata (3-1 alla Soccer Montalto ndr). «Domenica arriva il Cassano e sappiamo che per noi tutte le partite hanno la stessa difficoltà e importanza - afferma Luca Aloisi -. Siamo alla ricerca di punti con umiltà e rispetto verso l’avversario ma abbiamo un tragitto da percorrere e lo dobbiamo fare alla massima velocità».

In vista dell'impegno contro il Cassano Sybaris, l'allenatore bizantino lancia un appello alla calorosa tifoseria rossoblù: «So già che la piazza risponderà presente a questo appuntamento - dice -. I nostri tifosi domenica hanno sofferto non potendo seguire la squadra nella trasferta di Trebisacce, vietata agli ospiti, ma al rientro a Rossano ci hanno emozionato con un'accoglienza calorosa e con una gioia e un entusiasmo che si vedono solo in categorie superiori, quelle che mi auguro di raggiungere con la Rossanese il prima possibile».