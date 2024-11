VIDEO INTERVISTE | Nonostante il pareggio per 1-1 la capolista mantiene inalterato il vantaggio in classifica sulle inseguitrici. Soddisfatto del risultato anche l'allenatore dei rendesi: «Per me questa è una vittoria»

Domenica scorsa il campionato di Promozione, ha visto al "Rizzo" di Corigliano Rossano una giornata nel segno del ricordo. Prima del match tra Rossanese e V.E. Rende, infatti, i padroni di casa hanno voluto ricordare il compianto Gianni Beschin, dirigente, ex arbitro ma soprattutto figura esemplare che quattro anni fa lasciava improvvisamente questo mondo. A commemorarlo sono stati i ragazzi del settore giovanile e la tifoseria organizzata, omaggiando la sua memoria, con magliette dedicate e striscioni in tribuna.

La gara, valida per il 21esimo turno, ha fatto registrare il segno X. Un punto strappato dalla capolista bizantina sul gong finale, grazie alla trasformazione di un calcio di rigore ad opera di Carrozza. Penalty sentenziato dall’arbitro per tocco di mano in area da parte di Casciaro. Gli ospiti rendesi erano inizialmente passati in vantaggio con la rete messa a segno da Tuoto.

Per entrambi gli allenatori, esito dell'incontro accettato senza recriminazioni, alla fine, guardando i risultati altrui, un punto può essere d’oro per le rispettive posizioni in classifica.

Aloisi: «Abbiamo guadagnato un grossissimo punto»

Ai nostri microfoni, mister Aloisi (Rossanese): «Un punto guadagnato con una giornata in meno - dice il tecnico bizantino -, sappiamo la difficoltà di questo campionato nel girone di ritorno. Lo stiamo vedendo dai risultati usciti nella giornata. Noi dovevamo fare una prestazione maiuscola - dice Aloisi - però magari non sempre si riesce a raccogliere quello che produci»

Siamo stati «poco propositivi in avanti – dice Aloisi analizzando la gara -, anche se c’è da registrare quell’euro parata del portiere su Buongiorno. Nel secondo tempo abbiamo provato a fare la partita abbiamo spinto però siamo passati in svantaggio e lì poi diventa tutto più difficile. Oggi guardiamo questo punto racimolato con una partita in meno. Lasciatemelo dire – con animo disteso - abbiamo guadagnato un grossissimo punto».

La soddisfazione di Petrucci: «Per me questa è una vittoria»

Nonostante la vittoria sia sfumata nei minuti finali, Riccardo Petrucci è soddisfatto per il pareggio conquistato dai suoi sul campo della capolista: «Voglio solo dire che noi siamo arrivati qua - dice l'allenatore del V.E.Rende - con 6 under. Per me questa è una vittoria. Giocare contro la capolista, giocare su questo campo non so come si fa giocare solo in promozione, questo è un campo che può fare benissimo una serie C tranquillamente».

«Vi dico la verità – continua il tecnico biancorosso - oggi mi aspettavo più gente, per come sta andando questa squadra sta facendo grandi cose. La mia squadra cerca di giocare a calcio, cerchiamo di far crescere i ragazzi».