Parte oggi il nuovo canale LaB Channel visibile su Prime Video, che offrirà, dalla prossima giornata, tutte le partite delle squadre della Serie BKT. Questo accordo tra la Lega Serie B e Amazon segna un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di Prime Video di ampliare la sua offerta con contenuti sempre più premium, includendo anche eventi sportivi live tra i più amati dal pubblico.

Per la Lega B, si tratta di un altro elemento di innovazione nel campo dei media rights, ottenuto con grande impegno e in tempi rapidi, per mettere a disposizione dei tifosi uno strumento in più per seguire il campionato e le proprie squadre del cuore. Un’altra possibilità dunque, oltre a Dazn, per gli appassionati di Catanzaro e Cosenza per seguire le sorti dei propri beniamini in Tv.