Il girone di andata è terminato in maniera positiva per le calabresi di vertice. Al contrario, sonora sconfitta per il San Luca, mentre il Cittanova ha chiuso senza vittorie interne.

Il girone di andata del campionato di Serie D è terminato con quattro gare da recuperare, rinviate per via del covid. Castrovillari e San Luca hanno giocato due partite in meno e quindi il 2023 per rossoneri e giallorossi inizierà con una serie di impegni ravvicinati per recuperare il terreno perduto. Il San Luca, intanto, si è congedato dal 2022 con una pesante sconfitta a Licata, che ha visto scrivere la parola fine ad una serie utile lunga otto giornate.

Niente da fare per il Cittanova. Il girone di andata è terminato con nessuna vittoria casalinga. Anzi, stavolta, neanche un punto per i reggini, puniti in casa dal Lamezia Terme, puntualmente implacabile quando gioca in trasferta. La formazione di Novelli è quella ad avere il migliore rendimento esterno del girone: 20 punti all’attivo. Se avesse tenuto lo stesso ritmo anche in casa, sarebbe ampiamente in corsa per la promozione. I gialloblù hanno terminato il 2022 con la prima rete stagionale del centrocampista Cristiani e al Cittanova non è servita la nuova prodezza di Bruno, confermatosi autentico para rigori. Per la squadra reggina: 5 punti in casa e 12 in trasferta.

Grazie ad un gol di Scafetta la Vibonese ha piegato il Ragusa nell’ultima gara casalinga dell’anno. Tre punti con i quali i rossoblù di Giacomo Modica hanno risposto alle vittorie di Lamezia e Locri. In ottica mercato, ecco le partenze di Basualdo e di Martiniello e gli arrivi di Samake (19 reti in questo girone, la scorsa stagione, con il Licata) e del centrocampista Amabile.

Infine il Locri: è la squadra rivelazione del campionato, non ci sono dubbi. Un anno straordinario per gli amaranto. Grazie a Romero ecco i tre punti conquistati contro l’Aversa, per quella che è stata l’ennesima soddisfazione. Nelle ultime 10 giornate per il Locri 7 vittorie, 2 pareggi e un ko (a Paternò al 93°). La squadra di Mancini è sempre alle spalle del Catania ed è da vice capolista che ripartirà nel 2023.