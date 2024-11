Dura 51 minuti la partita fra la Vibonese e il Taranto. Il rientro di Nevio Orlandi coincide con l’arrivo della pioggia e soprattutto della nebbia, che riduce la visibilità e induce l’arbitro, dopo un paio di tentativi, a sospendere definitivamente l’incontro, sul risultato di 0-0.

La partita Vibonese-Taranto

Nevio Orlandi comincia con due assenze di peso, che poi diventano tre dopo appena dieci minuti. Il covid ferma Curiale, un infortunio mette ko Spina alla vigilia e, appunto, dopo dieci minuti deve dare forfait anche Volpe. Non è un avvio sotto una buona stella, perché ad una squadra, la Vibonese, che deve vincere, viene a mancare il tridente d’attacco. Allora il tecnico, che già aveva rispolverato La Ragione, lì davanti, inserisce Grillo, facendo di necessità virtù. Dall’altro lato c’è l’ex rossoblù Saraniti.

Il primo tempo

Solita gara da sbadigli. Al Luigi Razza ormai è un’abitudine. Portieri praticamente inoperosi. Santarpia nelle fasi iniziali manda alto da buona posizione e il primo e unico tiro in porta della Vibonese giunge al 45’ con Grillo, che viene murato da Chiorra. Il primo tempo è tutto qui.

La nebbia nella ripresa

Già sul finire del primo tempo aveva iniziato a piovere. In avvio di ripresa ecco la nebbia a rendere tutto più complicato. L’arbitro sospende la partita per scarsa visibilità, dopo sei minuti, e manda tutti negli spogliatoi. Si ritorna dopo una ventina di minuti, ma la sfida non riprende. Pascarella di Nocera Inferiore rimanda le squadre negli spogliatoi e poi fa rientro dopo qualche minuto per emettere il triplice fischio arbitrale. La gara si ferma al 6’ della ripresa sullo 0-0. Si resta adesso in attesa di comunicazioni ufficiali in merito alla prosecuzione della stessa, alla data e all’orario di svolgimento. Le due società si sono comunque accordate per il rinvio della stessa a data da destinarsi.

Il tabellino della partita

Vibonese – Taranto sospesa al 6’st sullo 0-0

Vibonese: Marson, Polidori, Risaliti, Suagher, Corsi, Gelonese, Cattaneo, Basso, Blaze, Volpe (11’pt Grillo), La Ragione. A disp. Mengoni, Mahrous, Alvaro, Ngom, Zibert, Bellini, Panati, Carosso, Benkhalqui. All. Orlandi.

Taranto: Chiorra, Versienti, Riccardi, Benassai, De Maria, Marsili, Di Gennaro, Civilleri, Manneh, Saraniti, Santarpia. A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Ferrara, Zullo, Barone, Pacilli, Turi, Guastamacchia, Labriola, Mastromonaco, Cannavaro. All Laterza.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore (Bocca di Caserta e Montagnani di Bolzano; 4° ufficiale Castellone di Napoli).

Note: spettatori paganti 260, per un incasso di 250 euro. Ammoniti: Manneh (V). Rec. 2’pt.