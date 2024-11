In tanti preferiscono cambiare aria ma per mister Andrea Pignataro «Non è successo nulla di particolare La società non ha voluto cambiare la propria linea da anni improntata a non fare follie.»

Cambiamenti per il Soccer Montalto, un vero new look per la squadra allenata da mister Andrea Pignataro. In tanti preferiscono altri stimoli, e molti degli atleti che erano diventati idoli locali oggi si guardano intorno e intavolano trattative con altre società.

Un progetto saldo quello della società di Settimo di Montalto Uffugo che, immediatamente dopo la fine dello scorso torneo, non ha esito a confermare l’intero organico ponendo una unica condizione, quella cioè che la stessa sarebbe stata cementata sulle stesse condizioni economiche precedenti. Una posizione che non è stata condivisa da qualcuno.

Nell'elenco delle partenze ci sono Sagula e Renato Prete, che lasciano per trasferirsi al nord, nella terra promessa, per dedicarsi a un lavoro stabile. Motivi personali che hanno spinto i due calciatori a lasciare la squadra rossoblù. Simone Scarnato, invece, oramai è già un giocatore della Morrone del presidente Spadafora. E chissà che il difensore non venga raggiunto dall’amico Alessandro Prete. Ai saluti anche Pisani, Magarò, De Napoli, Iantorno e il promettente portiere classe 2005 Giovanni Nudo.

Diversamente dai colleghi, saranno disponibili Altomare, Celestino, Raimondo, De Rose, Abbruzzese, Pignataro, Mammone, Pagano, Alfano e Carrieri. Contatti in corso per inserire profili adatti alla causa che, non dimentichiamo, punta a valorizzare i tanti giovani che affollano le proprie categorie giovanile.

Un nuovo corso, quindi, che non impensierisce più di tanto mister Andrea Pignataro: «Diciamo che non è successo nulla di particolare – la prima impressione del tecnico -, due ragazzi (Renato Prete e Sagula ndr) emigrano al nord per lavoro, per gli altri praticamente è stato un discorso economico. La società non ha voluto cambiare la propria linea – continua mister Pignataro - da anni improntata a non fare follie».

«La nostra è una società tranquilla - dice il tecnico -, non deve vincere il campionato ma punta a un torneo che possa far maturare i nostri giovani tesserati. Il direttore Covello è già al lavoro, avremo dei nuovi ragazzi, qualcuno con trattativa già conclusa positivamente. Ricominceremo a lavorare per amalgamare tutti verso l’obbiettivo che è quello di puntate a far meglio delle ultime stagioni, sarà una squadra ben assortita. Ma senza troppe attese, è la nostra prima forza.» .

Con occhio proiettato sulla prossima stagione Pignataro parla delle squadre che potrebbero recitare un ruolo da protagonista: «Anche questo campionato, come l’ultimo, sarà un campionato duro – analizza il mister -, ci sono 7/8 squadre che possono puntare al massimo risultato, tra queste Altomonte, DB Rossoblù e Sersale senza dimenticare l’AEK Crotone e il Mesoraca che si stanno attrezzando bene. E poi – concludendo la chiacchierata -, come spesso accade, c’è la sorpresa dell’anno».