Tutta la stampa nazionale ha dato per certa l’esclusione dalla Serie Cadetta della squadra amaranto, a causa della bocciatura del suo ricorso da parte del Consiglio di Stato. Notizia che al momento, però, non può essere confermata

Una indiscrezione su una notizia tanto attesa che si è trasformata in brevissimo tempo in una valanga. “Il Consiglio di Stato boccia il ricorso, la Reggina non giocherà in Serie B”.

Questo il senso di decine di articoli apparsi circa 3 ore fa su tutti i maggiori quotidiani sportivi nazionali online, a cominciare dalla Gazzetta dello Sport che per primo ha lanciato la bomba. A ruota tutti gli altri giornali italiani presenti sul web, comprese le testate locali. Poi, ora dopo ora, minuto dopo minuto, i titoli perentori sono scomparsi e qualcuno ha preferito rimuovere direttamente l’articolo. Alla notizia, infatti, manca ancora l’ufficialità.

Un giallo che si arricchisce di suspense e tiene sulla corda migliaia di tifosi. In attesa di una conferma ufficiale, ad esempio una Pec del Consiglio di Stato ai legali che hanno assistito in giudizio le squadre chiamate dinnanzi ai giudici amministrativi, non si può fare altro che ricorrere al condizionale e lasciare aperta la porta a un barlume di speranza.