Bomba di mercato dalla Turchia. Il club giallorosso avrebbe raggiunto l’accordo per l’ingaggio della punta franco-senegalese. Le Aquile sognano e, nel frattempo, annunciano gli ingaggi di Pacciardi e Di Chiara

CATANZARO - E’ un calciomercato nel segno delle grandi firme quello del Catanzaro. Le Aquile giallorosse volano alto e sognano la serie B. Il presidente Giuseppe Cosentino punta al grande salto e, secondo la stampa turca, avrebbe trovato l’accordo con Diomansy Kamara, attaccante franco-senegalese, ex Fulham, ma anche Catanzaro dove ha iniziato la sua carriera di calciatore nell’allora ex serie C.

L'accordo. Sul web girano con insistenza anche le cifre dell’accordo. Kamara dovrebbe firmare un contratto con ingaggio di circa 150mila euro all’anno. Il giocatore dovrebbe sbarcare in Calabria tra il 30 luglio e il due agosto, giusto in tempo per surriscaldare la già caliente tifoseria giallorossa che ora sogna ad occhi aperti il ritorno tra i cadetti.

Ufficiali. In attesa di Kamara il Catanzaro annuncia l’ingaggio di Gabriele Pacciardi, centrocampista classe ’83, ex Crotone e Benevento, nell’ultima stagione al San Marino. Con lui torna in giallorosso anche Gianluca Di Chiara, esterno sinistro, classe 1993. Il direttore sportivo Armando Ortoli è riuscito ad assicurarsi tutto il cartellino del giocatore cresciuto nel Palermo che adesso appartiene a titolo definitivo al Catanzaro. Di Chiara ha firmato un contratto triennale e si è messo subito a disposizione di mister Moriero.