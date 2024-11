Il 29enne di Filogaso, nel vibonese, è partito per il Giappone per indossare la maglia azzurra durante i mondiali di calcio a 5 dei pazienti psichiatrici

Da Vibo al Giappone per indossare la maglia azzurra durante i mondiali di calcio a 5 dei pazianti psichiatrici. E' la storia di Antonio Barba, 29enne di Filogaso, nel vibonese, che da oggi, fino al 29 febbraio farà parte della Nazionale dei malati psichiatrici. Antonio è l'unico calabrese ad aver superato le selezioni a Roma, un sogno coltivato fin da bambino assieme alla sua passione per lo sport in generale. Bravissimo anche a giocare a tennis, l’anno scorso si è piazzato secondo nel torneo estivo di Maierato, Antonio ha conquistato la fiducia del presidente dell’Associazione nazionale psichiatri, Santo Rullo ed è partito per il giappone.

