La storia di Lorenzo Pizzurro è una di quelle che meritano di essere raccontate. Una storia che racchiude in se il vero spirito dello sport. Una storia fatta di sacrificio, sudore e costanza. La storia di una incredibile trasformazione. O di una trasformazione da “Incredibile Hulk”, se preferite. Anche se in questa storia di esperimenti in laboratorio e manipolazioni genetiche non c’è neppure l’ombra.

È la storia di un ragazzo che ha voluto cambiare il suo modo di vivere ancora prima che il suo fisico.

Campione italiano Wabba. Titolo nazionale Ifbb nel Classic-body building. Terzo assoluto agli europei della medesima federazione. Una fascia di muscoli nervi e vasi sanguigni. Perfetta. Che ha sbaragliato la concorrenza ai campionati di categoria a Roma.

Quarantatre anni, sposato. Sua moglie e sua figlia sono le sue prime fan. Vita tranquilla vissuta tra famiglia e lavoro nel campo finanziario. Poi nel 2013 un infortunio ai gomiti gli cambia la vita. Un episodio che lo butta a terra. Ingrassa. Sfiora i 100 chili. Poi un giorno dice basta e si rialza.