Sei reti in otto partite per il centravanti della squadra reggina, il migliore nella giornata numero undici davanti a Solomon del Sambiase e Gigliotti del Rende

Aveva tentato l’avventura in Serie D con la Gioiese, ma la storia in maglia viola è durata pochissimo. Allora, per Santiago Mateucci, ecco il ritorno allo Stilomonasterace, per aiutare la squadra a risalire la classifica. Ha cominciato a segnare su rigore, poi eccolo bucare la rete avversaria anche su azione, finendo per fare il mattatore nella gara vinta contro la Palmese: doppietta e un assist. Di conseguenza è Santiago Mateucci il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda l’11ª giornata del torneo di Eccellenza. Anche grazie alle sue reti e al suo piede vellutato, lo Stilomonasterace ha guadagnato peso e imprevedibilità nel reparto offensivo, diventando sicuramente più competitivo.

Il podio della giornata numero undici è completato da Manu Solomon del Sambiase e da Angelo Gigliotti del Rende. Si tratta di due calciatori under che stanno giocando con grande naturalezza e con la testa da veterani. Solomon è un vero e proprio motorino: grande dinamismo e sostanza nella metà campo della capolista. Nel Rende che torna a vincere e che si conferma micidiale in trasferta, questa settimana menzione fra i migliori per Gigliotti, classe 2004, a proprio agio nel suo primo campionato fra i “grandi” dopo il Settore giovanile nel Cosenza.

Scorrendo la graduatoria dei più bravi, ecco Sasha Giorgetti del Soriano: monumentale in fase difensiva, le prende praticamente tutte lui nel big match contro la capolista. Un altro acquisto azzeccato da parte del dg Varrà. Per il Soriano appena due reti subite nelle ultime sei giornate, segno che funziona bene la difesa, ma anche l’intero assetto della squadra di Giovinazzo in fase di non possesso. Quindi un plauso va fatto a Corno della Paolana: sigilla la porta ed è anche grazie a lui se la formazione tirrenica ottiene la sua prima vittoria in campionato.

Nel ritorno al successo della Vigor Lamezia spicca il solito Angelo Catania: un altro gol pesantissimo da parte del centravanti biancoverde. A seguire menzione doverosa per Gabriele Candito: un calciatore poco reclamizzato, ma molto redditizio, cresciuto moltissimo sotto le abili cure di Alberto Criaco. Questo Brancaleone anche nell’attuale stagione è difficile da affrontare e da piegare: squadra in salute con due soli gol subiti negli ultimi cinque turni.

A seguire ecco Tossi del Bocale, Puntoriere del ReggioRavagnese e De Nisi della Vigor Lamezia: gente di sostanza e che sa offrire un rendimento di un certo livello. Venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D verrà resa nota la classifica generale (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) del torneo di Eccellenza per quanto riguarda il rendimento.