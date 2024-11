Ultima giornata di campionato, in Eccellenza, nel segno della Morrone. Il portiere Elio Andreoli è il giocatore scelto dalla redazione di Zona D quale migliore della 30ª giornata. È lui quindi il leader conclusivo della classifica di rendimento stilata nel corso della stagione dal programma Zona D, il format di LaCTv dedicato al calcio dilettantistico calabrese. In occasione dell’ultima giornata Andreoli ha preceduto De Fazio del Sersale e Le Piane dell’Acri.

La classifica della 30esima giornata

La classifica finale

Nella classifica generale ecco il trionfo di Alfredo Trombino con 68 punti. Il centravanti della Morrone è quindi il vincitore della classifica di rendimento di Zona D e corona così una stagione sopra le righe, nella quale ha sfondato il muro delle 30 marcature. Alle sue spalle un altro goleador, spesso autore di reti decisive: si tratta di Attilio Angotti, centravanti della Paolana, che ha concluso il suo cammino a quota 64 punti, davanti al portiere Francesco Stillitano che è salito a 61 punti. L’estremo difensore dello Stilomonasterace ha rappresentato una delle belle sorprese del campionato di Eccellenza.

Fra i migliori ci sono Crispino dell’Acri e Chiarello del Soriano, con il primo che ha superato il secondo sul filo di lana. In sesta posizione ecco Zampaglione del Boca Nuova Melito, anche quest’anno in bella evidenza. In settima posizione troviamo Carella del Locri, che precede Infusino del Gallico Catona: il centravanti della capolista ha superato in extremis il giovane centravanti, ma per entrambi la posizione di classifica è un dettaglio. Rimane un’annata da incorniciare. A completare la Top Ten generale troviamo Morabito della Reggiomediterranea, portiere affidabile, cresciuto con il passare delle giornate, e Cannitello del Soriano, il quale ha dimostrato di avere costanza di rendimento e i numeri per far bene anche in Eccellenza.

Fuori dalla Top Ten, ma comunque autori di un’annata positivi, ci sono quindi i vari Romero, De Nisi, Nesticò, Larosa, Raso, Caputo, Bianchini, Lancioni, Le Piane e Mateucci.