Il 2025 del campionato di Promozione B si è aperto, in un certo senso, come si era chiuso il 2024. L'anno vecchio, infatti, si era congedato con il recupero tra Stilomonasterace e Virtus Rosarno e, dopo l'archivio di questa quindicesima giornata (l'ultima del girone d'andata), il dualismo per la vetta è sempre questo: il club rosarnese primo e la formazione di Papaleo a rincorrere con tre punti di ritardo.

Cade il Gioiosa Ionica a Maida mentre l'Africo entra in zona playoff per la prima volta in stagione. Con la prima giornata del 2025, inoltre, torna anche il podio settimanale stilato dalla redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori del weekend dilettantistico secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podiodella quindicesima giornata

La Virtus Rosarno conserva dunque la vetta della classifica imponendosi nel big match del pomeriggio, ovvero quello contro il Val Gallico contro un avversario che voleva a ogni costo tornare nell'élite di vertice. Il man of the match, ancora una volta per il club rosarnese, porta il nome di Thomas Alvarez. La risolve (quasi) sempre lui confermandosi il valore aggiunto di una rosa di altissimo livello. L'argentino regala tre punti e un'altra gran bella prestazione, di conseguenza primo posto e dieci punti.

Ritorna in top 3 Pierluigi Iudicelli. Il centrocampista dell'Atletico Maida, infatti, è l'ago della bilancia nella sfida contro il Gioiosa Ionica tra le candidate alla vittoria finale, che non prendeva gol da tre turni e non perdeva da quattro. Proprio per questo la vittoria e il gol-vittoria è ancora più pesante, senza dimenticare che consente alla formazione giallorossa di allungare sulla zona play out.

Chiude la Top 3 Franco Pasini. L'argentino del Capo Vaticano, vero jolly di questa squadra, arriva all'appuntamento con il nuovo anno sportivo in forma smagliante, come dimostra la doppietta nel secco 4-1 rifilato alla Pro Pellaro. Tre punti preziosi che danno ossigeno alla formazione neroverde in classifica.