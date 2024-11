La Vibonese arricchisce il proprio organico colmando, dunque, quelle piccole lacune numeriche che si errano manifestate. A disposizione di mister Facciolo, infatti, c'è un volto nuovo pronto ad arricchire lo scacchiere tecnico-tattico: si tratta del portiere Lorenzo Brusca.

Ufficiale Brusca

Il club del presidente Caffo, infatti, ha annunciato di aver acquisito le prestazioni sportive del giovanissimo portiere Lorenzo Brusca, classe 2005. Il diciannovenne è un romano di nascita che ha trascorso anche una stagione nel settore giovanile della Lazio. Lo scorso anno ha inanellato 14 presenze tra le fila dell’Avezzano e, adesso, si appresta ad affrontare questa nuova avventura all'ombra dello stadio Luigi Razza. Ecco le sue prime parole del calciatore: «Sono stato accolto benissimo da tutti, qui è come stare in famiglia e sono pronto a dare il mio contributo». Il giovane portiere, che affiancherà Illipronti, sarà già disponibile per la gara interna di domenica contro il Pompei, dove la Vibonese cercherà di conquistare la prima vittoria casalinga stagionale e, soprattutto, confermare il successo di una settimana fa sul campo del Locri per 0-1, con gol decisivo di Pietro Terranova.