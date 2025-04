Il tecnico dopo la sconfitta in terra sicula: «Per i primi 35 minuti siamo rimasti in partita. Ora concentriamoci sul nostro play off»

La Vibonese crolla sotto i colpi della capolista Siracusa in quella che era la trentatreesima (e penultima) giornata del campionato di Serie D (girone I). Il club rossoblù poteva essere il giudice della lotta al primo posto tra i siciliani e la Reggina, divise da solo un punto, ma alla fine la capolista si tiene stretta il primato. Il club di mister Facciolo, già sicuro di disputare i play off, cade interamente nella prima frazione a causa delle reti di Candiano, Limonelli e Maggio che mettono subito i puntini sulle i.

Le parole di Facciolo

Nella conferenza stampa post partita, si è espresso il tecnico rossoblù Michele Facciolo: «La squadra per 35 minuti è rimasta in campo creando anche pericoli al Siracusa che sappiamo che è la migliore difesa del campionato e dunque concede pochissimo. Non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute, come per esempio quella con Alagna che poteva cambiare l'inerzia. Abbiamo anche avuto l'occasione dell'1-1 con Germinio ma davanti a quel pubblico e quando prendi il secondo e il terzo gol tutto diventa in salita». E ancora: Sapevamo che loro venivano a prenderci uomo su uomo, ma bisogna anche leggere la giocata».

Testa ai play off

Un risultato deciso e che testimonia la forza della capolista, e su questo Facciolo non ha mai avuto dubbi: «Il campionato era già chiuso se non fosse stato per la situazione dell'Akragas che ha stravolto la classifica. Il Siracusa ha idee chiare e una forte identità, inoltre ha tanti giocatori titolari anche in panchina. Stanno meritando questo obiettivo». Ecco invece quale era l'obiettivo della Vibonese: «L'intento del presidente Caffo era quello di arrivare ai play off e valorizzare qualche giovane del vivaio. Noi abbiamo raggiunto l'obiettivo con due giornate di anticipo e domenica, nell'ultima giornata, faremo esordire qualche ragazzo della Juniores. In seguito ci giocheremo con grande spirito quello che sarà, e sono sicuro che faremo un grande play off».