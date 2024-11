La Corte d’appello federale ha accolto il ricorso della società rossoblu deliberando la retrocessione all’ultimo posto in classifica del Messina

La Vibonese Calcio, società del patron Pippo Caffo, può di nuovo esultare. Il club rossoblu ha annunciato su Facebook di essere stata riammessa nuovamente in Serie C. La Corte d’Appello Federale ha accolto il ricorso. Disposto il posizionamento della società A.C.R. Messina all’ultimo posto in classifica del Campionato.

I giocatori esultano dopo aver appreso la notizia: