Oggi puntata speciale dedicata alla promozione della Vibonese in Serie C dopo la vittoriosa partita contro il Troina al Granillo Reggio Calabria. In studio il tecnico Nevio Orlando, il presidente Pippo Caffo, il direttore generale Danilo Beccaria, il direttore sportivo Simone Lo Schiavo e il segretario generale Saverio Mancini. Ci collegheremo poi in diretta dallo stadio "Luigi Razza" con tutti i giocatori e lo staff tecnico della Vibonese. L’appuntamento è alle 16 (replica alle 23) su LaC Tv. Anche in streaming su www.lactv.it