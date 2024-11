Aveva in serbo un altro colpo in canna la Vibonese prima della sfida casalinga contro la Sancataldese. Il club rossoblù, infatti, era ancora vigile sul mercato e su ciò che esso potesse offrire, catturando così l'opportunità ma calcolando sempre la funzionalità all'interno dell'organico e del progetto. Ufficiale, in altre parole, l'ingaggio di Salvatore Ribaudo alla Vibonese.

Buon colpo in entrata dunque e nuovo tassello messo a disposizione di mister Michele Facciolo che potrà contare su una freccia in più per il suo arco. Ribaudo è un giovane classe 2004 ed è un esterno offensivo di ruolo. Palermitano doc, è cresciuto nel settore giovanile del Parma. Nel suo curriculum, però, può vantare anche esperienze estere in Spagna con il Real Avila e in Macedonia con il Brera Strumica, conoscendo così altre culture calcistiche. Nell’ultima parte della scorsa stagione ha vestito laa maglia dell’Avezzano e adesso, invece, è pronto per questa nuova avventura rossoblù, alla Vibonese. Il ventenne è già a disposizione del tecnico e potrebbe anche essere impiegato domenica, nel match casalingo contro la Sancataldese, dove la squadra del presidente Caffo cercherà il suo quarto successo consecutivo in campionato.