L'inizio del campionato di Serie D è alle porte e, tra le squadre calabresi (inserite nel girone I), la Vibonese, guidata in panchina da Antonio Buscè, si appresta ad avviare il proprio cammino con il primo match in programma domenica 10 settembre, tra le mura amiche del “Luigi Razza”, contro la Gioiese, uno dei tanti derby calabresi che caratterizzeranno la stagione del massimo torneo di calcio dilettantistico italiano.

In attesa di far rotolare il pallone sui campi di calcio di Serie D, la Vibonese è protagonista fuori dal campo, con una serie di iniziative che mirano a promuovere il marchio della società rossoblù in tutta la provincia di Vibo: «Abbiamo chiuso un accordo con il Gruppo Pubbliemme che sarà molto più di un media partner d’eccellenza della squadra - si legge in una nota diffusa dal direttore generale della Vibonese Antonello Gagliardi - . Inizierà una opera di restyling dell’impianto di arredo pubblicitario dello stadio. Già in questa settimana partirà una campagna di rafforzamento sulla provincia intera di richiamo alla squadra del cuore con il claim: "Sei nell’anima"».

«I colori rossoblù saranno visibili in tanti comuni della provincia - afferma il dg Gagliardi - e all’interno dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme: porta d’ingresso principale della nostra regione. Tantissime altre le idee messe in cantiere assieme al presidente del Gruppo Pubbliemme, Domenico Maduli, che con il nuovo corso della Vibonese, vedranno presto la luce».

«Ringrazio a nome mio e di tutto il CdA della Vibonese, Domenico Maduli e il direttore generale Maria Grazia Falduto per aver deciso di sostenerci in modo importante per la realizzazione di un tassello fondamentale per il rilancio di una provincia intera, come quello dello sport più amato: il calcio. Già dalla presentazione della squadra l’apporto organizzativo e l’impegno economico del Gruppo Pubbliemme è stato fondamentale e credo che tutti i tifosi e cittadini di questa provincia abbiano assistito ad un bello spettacolo».