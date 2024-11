Per una settimana i rossoblù si alleneranno al 'Luigi Razza'. Mercato: Piemontese e Tricarico in arrivo

VIBO VALENTIA - Mancano ancora le firme, ma c’è l’intesa economica. Francesco Piemontese e Andrea Tricarico sono ad un passo dalla Vibonese. L’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore. Si attende solo che i due giocatori mettano nero su bianco e venga così completato tutto l’iter di tesseramento. Salvo imprevisti o colpi di scena, quindi, la Vibonese inserirà nel suo arco altre due frecce che andranno ad aggiungersi a quelle rappresentate dalle riconferme di Calzolaio, Cosenza e Da Dalt.

Via al raduno. Al raduno in programma domani al “Luigi Razza” risponderanno presente anche loro. Serie D o Eccellenza faranno parte dell’organico a disposizione di Gaetano Di Maria. Da Dalt ha già firmato. Calzolaio e Cosenza lo faranno nelle prossime ore.

Prospettive. Se tutto filerà liscio la Vibonese sarà quasi al completo in difesa con Calzolaio e il neo acquisto Certomè punti di riferimento principali, ben messa a centrocampo con Cosenza e Tricarico, ed in attacco con Da Dalt e Piemontese. Si intravede la nuova colonna vertebrale della Vibonese ed è già una corazzata per l’Eccellenza. Al contrario in caso di ripescaggio in serie D(speranze ridotte al lumicino) la squadra andrebbe adeguata con l’innesto di altri tre, forse quattro, over e rivista sotto il profilo degli under, molti dei quali provenienti dal settore giovanile. Al raduno di oggi saranno una dozzina quelli a disposizione di Di Maria. Per loro, gli under rossoblù, il ritiro pre-campionato vale quanto un esame di maturità.