L'ex allenatore del Sambiase (come da nostra indiscrezione del 27/05) ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoverde per la prossima stagione

LAMEZIA TERME - Alessandro Erra è pronto a raccogliere il testimone lasciatogli dal collega Massimo Costantino. L'ex allenatore del Sambiase torna a Lamezia Terme , questa volta per allenare la Vigor. Come vi avevamo anticipato lo scorso 27 maggio, Erra ha superato la concorrenza dei vari Giunti, Tedesco, Auteri e tutti gli altri. Ha firmato un contratto che lo legherà alla società di via Marconi per una stagione. Per lui si tratta di un salto di due categorie. Prima di Lamezia ha allenato solo in serie D.