Il tecnico della capolista ai microfoni del nostro network sottolinea come nella corsa alla Serie D i suoi devono fare i conti con il “D'Ippolito”: «Per noi un terreno così diventa un problema, perché molte volte rallenta il gioco e non va bene»

Basta un gol di Nico Spanò alla Vigor Lamezia per avere ragione sull'Ardore in occasione del diciottesimo turno del campionato di Eccellenza. Cala la manita il club vigorino, alla sua quinta vittoria consecutiva che lo proietta a quota 41 punti. Un successo ancora più pesante se si considera il contemporaneo rallentamento della Reggioravagnese che scivola a meno sei.

Salerno traccia il punto

Tre punti da grande squadra, perché chi si aspettava una gara a senso unico si sbagliava di grosso. Ecco innanzitutto le parole del tecnico Rosario Salerno, intervistato in esclusiva dal nostro network: «Abbiamo affrontato una squadra ben organizzata, con mister Criaco che aveva preparato bene la sfida chiudendo varchi e spazi, puntando sulle ripartenze. Sicuramente non merita la classifica che ha. Alla fine siamo stati bravi a concretizzare una delle occasioni avute nonostante il terreno di gioco in precarie condizioni».

Proprio il terreno del D'Ippolito continua a essere soggetto a un forte stress che rende l'erba difficilmente praticabile: «Per una squadra che deve fare la partita, un terreno così diventa un problema perché bisogna controllare tre volte il pallone prima di procedere con l'azione, e nel frattempo l'avversario si riposiziona. Molte volte in questo terreno dobbiamo arrangiarci».

Come detto, tre punti preziosissimi soprattutto in virtù del pareggio della Regioravagnese, ma mister Salerno non vuole parlare di mini fuga: «Siamo ancora agli albori del girone di ritorno, dunque il percorso è molto lungo. Noi proveremo a vincerle tutte, con la consapevolezza che non esistono partite facili. Se domenica vinceremo in casa dell'Isola Capo Rizzuto allora potrebbe essere una piccola possibilità di mini fuga anche se chi è dietro di noi è di tutto rispetto. Reggioravagnese e Praia Tortora potrebbero ritornare e non escludo la Paolana che, vincendo il recupero contro il San Luca, andrebbe a quota 34 punti agganciando il Praia Tortora al terzo posto».