Non solo nell'organico ma anche nel contorno, quello che dovrà contribuire in maniera fondamentale al raggiungimento degli obiettivi stagionali. La Vigor Lamezia ha annunciato l'intero staff tecnico per la stagione 2024/25 e, anche qui come per la rosa bianco/verde, le figure sono indiscussa competenza. A coadiuvare mister Fanello ci sarà innanzitutto Francesco Nicolazzo nel ruolo di allenatore in seconda. Coordinatore preparazione atletica e recupero infortunati sarà Francesco Veltri e poi ancora: Gennaro Curcio preparatore atletico; Tony Piazza preparatore dei portieri; Marco Gambino medico sociale; Alan Gatto consulente ortopedico; Diego Tallarico massaggiatore e Antonio Mercuri team manager.

L'augurio della società ai nuovi

Una scelta inevitabile quella della riconferma da parte del sodalizio di via Marconi in virtù delle indiscussi doti umane, della professionalità, dello spirito di sacrificio dimostrato dall’intero staff che ha operato nella passata stagione. Infine l'augurio della società a chi è arrivato in questa sessione estiva: «Un caloroso benvenuto, poi, ai nuovi arrivati, figure esperte che siamo certi svolgeranno un ottimo lavoro. La sinergia di entrambi gli staff siamo convinti che permetterà di vivere insieme una nuova stagione rigorosamente biancoverde ricca di grandi soddisfazioni».