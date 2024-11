Definite cinque operazioni in entrata. Presi Manganaro, Cianci, Spanò, Cirillo e Fioretti. Si tratta per Di Vicino e Falomi

Si muove sul mercato la Vigor Lamezia. La compagine lametina, dopo aver affrontato le prime sei partite di campionato affidandosi alla formazione Beretti, è tornata finalmente sul mercato, per allestire una formazione in grado di affrontare il campionato di serie D. Cinque i nuovi acquisti: oltre al ritorno di Salvatore Mangarano, centrocampista 32enne, la società biancoverde ha chiuso per altri quattro giocatori. Si tratta del difensore centrale Flavio Cianci, del centrocampista Daniele Cirillo, 25enne e degli attaccanti Simone Fioretti e Domenico Spanò, di 20 e 22 anni. Questi cinque giocatori dovrebbero essere disponibili già per la trasferta di domani, nel turno infrasettimanale, in casa della Gelbison. Nelle prossime ore, inoltre, il club lametino dovrebbe perfezionare altre quattro operazioni. In via di definizione sono le trattive per portare a Lamezia i centrocampisti Cristian Suarino e Federico Comini, rispettivamente 25 e 28 anni, il trequartista Giorgio Di Vicino, classe 1980 e il centravanti Nicola Falomi, 30 anni.



Guglielmo Mastroianni