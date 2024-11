Il tecnico vigorino interviene ai microfoni del nostro network dopo il 2-0 in casa della Paolana: «La cosa principale è mantenere l'equilibrio, anche quando le cose non vanno bene»

Si è rialzata subito la Vigor Lamezia dopo la caduta di una settimana fa, davanti ai propri tifosi. Nella decima giornata del campionato di Eccellenza, infatti, la formazione vigorina batte a domicilio la Paolana per 0-2 e sono tre punti preziosi perché consentono ai biancoverdi di riprendersi la vetta della classifica, complice anche il contemporaneo pari della Reggioravagnese contro il Brancaleone. Principale protagonista del pomeriggio del Tarsitano è Franco Padin, autore di una doppietta. Il centravanti prima rompe gli equilibri a quattro minuti dall'intervallo, approfittando di un errore della retroguardia locale e bucando Corno mentre, dopo dieci minuti della ripresa, sigla il raddoppio imbeccato da Spanò. Vigor a due lunghezze di vantaggio su Reggioravagnese e Praia Tortora.

Le parole di Fanello

Intervistato ai nostri microfoni, mister Fanello ha analizzato il match di Paola: «Era innanzitutto importante ripartire dopo la sconfitta di una settimana fa nonostante la buna prestazione fatta ma, si sa, nel calcio contano i risultati e non le prestazioni. Contro la Paolana è stata una partita giocata a buoni ritmi e con i miei ragazzi che hanno avuto l'occasione di fare gol anche prima dell'1-0. Inoltre sono stati bravi a saper soffrire e dunque siamo contenti per i tre punti e per la vetta ritrovata».

Le antagoniste, come detto, non mollano: «Sarà un campionato difficile e livellato verso l'alto e con tante squadre che ci credono e che stanno puntellando la rosa per centrare i propri obiettivi. Noi dobbiamo tenere botta e mantenere l'equilibrio, soprattutto quando le cose non vanno come vorremmo».

Ecco, secondo il tecnico, la differenza tra la sconfitta di domenica scorsa e la vittoria di Paola: «Settimana scorsa abbiamo preso tre legni e non abbiamo segnato, oggi siamo stati bravi a concretizzare. La differenza? Oggi abbiamo fatto gol e non lo abbiamo preso».