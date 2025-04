Nel 28esimo turno i biancoverdi espugnano per 1-0 il “Mario Tedesco” con il gol di De Nisi. La Rossanese pareggia con la Palmese, clamoroso capitombolo casalingo del Castrovillari contro il già retrocesso Rende

La Vigor Lamezia ha vinto il campionato di Eccellenza 2024/25, conquistando la promozione in Serie D. È questa la principale notizia della 28esima giornata del massimo torneo regionale, che ha visto i biancoverdi vincere 1-0 in casa della Dgs Praiatortora (De Nisi) e ottenere il pass per la massima serie del calcio dilettantistico. La festa dei lametini, sostenuti nella cittadina tirrenica da circa 800 tifosi, arriva con due giornate d'anticipo.

Nello stesso turno pari casalingo della Rossanese, che in vantaggio di due reti si fa rimontare da una volitiva Palmese. Clamoroso capitombolo del Castrovillari: i Lupi del Pollino, in lotta play out, perdono 2-1 tra le mura amiche contro il Rende già retrocesso.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma il 27 aprile, dopo la doppia sosta per il torneo delle Regioni e per le festività pasquali.

I risultati

Ardore-Isola CR 0-1

Castrovillari-Rende 1-2

Cittanova-Brancaleone 0-0

Dgs Praiatortora-Vigor Lamezia 0-1

Gioiese-Paolana 0-1

Rossanese-Palmese 2-2

San Luca-Bocale 1-6

Soriano-Reggioravagnese 0-0

La classifica

Vigor Lamezia 62

Rossanese 53

Isola CR 49

Reggioravagnese 48

Soriano 48

Paolana 48

Praiatortora 45

Palmese 45

Gioiese (-3) 39

Cittanova 35

Brancaleone 34

Bocale 34

Ardore 23

Castrovillari (-1) 23

San Luca (-1) 12

Rende 12

Il prossimo turno

Bocale-Castrovillari

Brancaleone-San Luca

Palmese-Ardore

Paolana-Dgs Praiatortora

Reggioravagnese-Gioiese

Rende-Rossanese

Soriano-Isola Capo Rizzuto

Vigor Lamezia-Cittanova