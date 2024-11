Una società che non punta solo a vincere sul campo ma anche nel sociale. La Vigor Lamezia dell’era Saladini ha iniziato bene la nuova stagione in Eccellenza e domenica ha anche “esagerato” rifilando 7 reti ad una malcapitata Palmese. Bel gioco, carattere e voglia di vincere.

La società di Felice Saladini, però, non ha come obiettivo solo la vittoria del massimo campionato regionale, ma anche una serie di progetti ambiziosi tesi a valorizzare il nome della Vigor contestualizzandolo anche nel territorio.

Nei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente alla stampa il nuovo direttore generale biancoverde Gabriele Martino, ex dg di Reggina e Lazio. La sfida della società mira alla crescita “dell’azienda Vigor” che coinvolgerà non solo il calcio giocato ma riproponendosi anche in vari settori. Da una serie di progetti che verranno effettuati coinvolgendo le scuole della città di Lamezia a tante iniziative che vedranno la società biancoverde impegnata nel sociale.

Una Vigor Lamezia che ha nel mirino anche lo sviluppo del marketing e della comunicazione e nelle ultime settimane anche attraverso le dirette streaming delle gare interne la società sta dando la possibilità ai tifosi lametini di restare a contatto con la squadra in un momento in cui le vicissitudini legate all’emergenza sanitaria impongono delle limitazioni alla presenza del pubblico all’interno degli impianti sportivi.

«Raggiungiamo un altro grande traguardo potendo contare sull’apporto di un protagonista del calcio italiano – ha affermato Saladini parlando di Martino - attraverso il suo lavoro vogliamo raggiungere grandi obiettivi sul campo ma anche trascinare la città attraverso la crescita della nostra squadra di calcio».