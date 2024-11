Il bomber dell'Akragas fa gola a molti club di Lega Pro. Oltre alla società biancoverde anche il Gubbio punta dritto al giocatore

LAMEZIA TERME - Aspettando la nomina del nuovo tecnico (Erra o Giunti) la Vigor Lamezia sta già pensando a come organizzare la squadra per la prossima stagione in Lega Pro. Rumors di mercato parlano di un forte interessamento del club biancoverde ad Andrea Saraniti, ex Sorrento attualmente in forza all'Akragas, squadra con cui ha realizzato 20 reti nell'ultima stagione.