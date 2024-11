Per una Reggioravagnese che continua ad essere inarrestabile, infilando la sua quarta vittoria su quattro gare e consolidando il primo posto in classifica a punteggio pieno, c'è una Vigor Lamezia che stenta a rallentare e mette a referto il suo secondo pareggio consecutivo.

E, ancora, la Palmese che continua a muovere la classifica salendo al secondo posto mentre Bocale e Castrovillari trovano la loro prima vittoria stagionale. Tanto è successo in questa quarta giornata del massimo campionato regionale, animato come sempre dai singoli. Come accade ogni lunedì, allora, ecco stilato il podio settimanale, esclusiva di LaC News24 che premia i tre giocatori migliori della settimana dando 10 punti al primo classificato, 7 punti al secondo e 4 punti al terzo.

Il podio

Stavolta a prendersi il gradino più alto del podio non è un attaccante o un centrocampista, bensì un portiere. E proprio per questo è una cosa ancor più rilevante e che amplifica tale primo posto che è occupato da Paolino Corno. Nella prima volta di Massimo Ferrero in tribuna, il club bianco/azzurro batte l'Ardore per 2-0 grazie alle reti di Santangelo e Mazzottta. Più di loro, però, fondamentale è stato proprio l'estremo difensore di casa dal momento che, sullo 0-0, neutralizza un calcio di rigore ad Aguero spianando poi la strada ai compagni per i conseguenti tre punti.

Secondo posto per Mattia Novello che, sul difficile campo della Gioiese, regala la prima vittoria stagionale al Castrovillari. Il capitano dei Lupi del Pollino festeggia al meglio il giorno del suo compleanno: tiro in area da calcio piazzato di Segura, scavetto di Perez e inserimento di Novello, niente da fare per il portiere della Gioiese.

Chiude il podio di questa settimana Vincenzo Romano. L'attaccante classe 2001 del Bocale sigla, contro il Rende, una doppietta che è un mix di rapidità, rapacità e istinto. Nella prima vittoria stagionale dei biancorossi c'è essenzialmente la sua firma.