I difensori Sabato e Di Nunzio, in occasione delle festività pasquali, hanno incontrato il fan giallorosso ricoverato alla clinica san Vitaliano

Ha trascorso un pomeriggio diverso Simone, l'ospite della clinica San Vitaliano di Catanzaro affetto da sla che con il suo sorriso ha accolto i giocatori del Catanzaro Calcio Roberto Sabato e Francesco Di Nunzio che insieme al dirigente Frank Santacroce gli hanno fatto visita in occasione delle festività pasquali. Negli occhi di Simone la sua gratitudine espressa attraverso un comunicatore oculare. «Il Catanzaro calcio – ha spiegato Santacroce – è felice di partecipare a iniziative di questa importanza sociale. La famiglia Noto è molto sensibile e sempre pronta a sostenere proposte che aiutano la ricerca scientifica e che possono dare, anche per pochi attimi, un sorriso a chi soffre».

La struttura, primo centro nel meridione specializzato per l'assistenza ai pazienti affetti da sla e da malattie neuro muscolari del gruppo Citrigno, dal 2011 si propone come importante centro di riabilitazione in Calabria sostenendo anche da un punto di vista umano i pazienti e le loro famiglie. Dopo la visita in corsia, la clinica ha organizzato un aperitivo di beneficenza in collaborazione con l'Aisla, associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, per contribuire alla raccolta fondi per la ricerca contro la sla.

Rossella Galati