Si parte, alle 15 in diretta ed in replica alle 23.30 sul Canale 19 con LaC Sport che si occuperà di serie B e C. In compagnia del nostro tecnico Franco Gagliardi e con Silvio Zizza, che rientra dopo un anno di assenza. Si parlerà della sconfitta del Crotone, del pareggio del Cosenza, della vittoria della Reggina e Rende e delle sconfitte del Catanzaro e Vibonese. Analizzeremo il momento difficile delle istituzioni calcistiche e soprattutto ci divertiremo, perché il calcio deve essere anche questo. Ospite in studio: l'ex tecnico del Catanzaro e bandiera della Reggina Ciccio Cozza. Il programma è condotto dal giornalista Maurizio Insardà.