Secondo appuntamento dell'approfondimento curato da Alessio Bompasso e Maria Chiara Sigillò che oggi si occuperà della presunta combine Catanzaro-Avellino, del caso Vibonese e del turno infrasettimanale di Serie A

Nuovo appuntamento con l’approfondimento sportivo firmato LaC delle ore 19:45. Nella seconda puntata ci collegheremo con Roma dove nel pomeriggio è stato ascoltato l’ex presidente del Catanzaro, Giuseppe Cosentino, in merito alla presunta combine nel match Catanzaro-Avellino. Ai nostri microfoni l’avvocato Sabrina Rondinelli.

E poi ci trasferiremo a Bergamo dove alle 20:45 scenderà in campo il Crotone nel turno infrasettimanale di Serie A contro l’Atalanta. Con noi il giornalista Salvatore Regalino ci racconterà le ultimissime dal campo. E ancora il “caso Vibonese”: abbiamo chiesto al presidente Lnd, Antonio Cosentino se il club rossoblu tornerà in campo questa domenica. In chiusura la bella iniziativa amatoriale “AvvoCup” e la rubrica “La mia partita”