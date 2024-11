Nella puntata di oggi: la sonora sconfitta del Crotone a Bergamo. L’entusiasmo registrato a Catanzaro attorno al nuovo gruppo allenato da mister Erra e la favola del Soriano in Eccellenza

Dallo schiaffo del Crotone a Bergamo al sorriso a 32 denti del pilota Domenico Scola, neo campione italiano del Campionato Velocità Montagna. Passando dall’entusiasmo attorno al Soriano calcio, imbattuto in Eccellenza. Ecco i temi caldi del nuovo appuntamento con l’approfondimento sportivo firmato LaC Tv curato da Alessio Bompasso e Maria Chiara Sigillò. All’interno della nuova puntata ampia finestra al match di cartello della 5^ giornata di Serie C tra Catanzaro e Lecce. Ospite direttamente da quartier generale giallorosso l’attaccante Francesco Puntoriere. Alle 19:45 in DIRETTA sul canale 19 e in streaming sul sito www.lactv.it