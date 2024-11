Lo speciale calciomercato del network di LaC si è chiuso con il botto. I nostri colleghi Antonio Alizzi e Matteo Occhiuto sono riusciti ad intercettare nel corso del Tg sera del 31 gennaio 2022, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, tra i massimi dirigenti anche di Master Group Sport, la società che organizza eventi sportivi in tutta Italia, come quello del calciomercato.

Con Carnevali i nostri giornalisti hanno toccato diversi temi, partendo però dal calabrese Domenico Berardi, campione e bandiera del Sassuolo. «Domenico è un giocatore e un ragazzo straordinario - ha affermato Carnevali ai nostri microfoni -. È la nostra bandiera ed è legato con noi fino al 2027»

Infine, l’ad neroverde ha aperto a una possibile tappa del calciomercato in Calabria: «L'intenzione di Master Group è di far diventare questa manifestazione itinerante e credo che sia possibile realizzare una tappa del calciomercato anche in Calabria», ha detto Carnevali. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di LaC Tv

È possibile vedere tutte le interviste realizzate a Milano su Cosenza Channel.