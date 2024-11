Inizia la stagione col piede giusto l'AEK Crotone che, nel match inaugurale valido per la Coppa Italia Dilettanti, si impone per 2-1 sui "cugini" dell'Isola Capo Rizzuto e ipotecando il passaggio del turno. Un derby sentito insomma, soprattutto per il tecnico giallonero Francesco Maiolo visto il suo passato giallorosso ed è proprio lui, ai microfoni ufficiali del club, a raccontare le sue impressioni sulla gara.

Mercato ancora aperto

Il bicchiere complessivamente è mezzo pieno dunque, nonostante il mercato non sia ancora chiuso, come afferma lo stesso Maiolo: «Si deve ancora intervenire sul mercato ma per noi, considerando il caldo e i carichi della preparazione, vincere contro una squadra di Eccellenza è tanta roba, quasi un prestigio. E poi questo successo ha un sapore speciale perché è un derby, per me in particolare visto che l'Isola Capo Rizzuto è il mio passato». Una squadra quasi completa, come accennato dal tecnico: «Quest'anno abbiamo una squadra di 12/13 over e poi tutti under e devo dire che chi è sceso in campo si è comportato molto bene».

Obiettivi e ambizioni

Era importante dunque partire con il piede giusto per proseguire il buon lavoro fatto finora, anche perché tra due settimane inizia il campionato: «Come matricola - continua Maiolo - l'obiettivo primario da raggiungere è la salvezza. Sembra una frase fatta ma è così, perché per quest'anno vogliamo conoscere bene quanto campionato e poi vedere cosa potremo fare nella prossima stagione». I gialloneri scenderanno in campo domenica prossima contro il Cotronei, dove basterà un pari per passare il turno.