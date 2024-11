Un Africo deciso, cinico e per certi versi freddo inizia col piede giusto la propria stagione esordendo in Coppa Italia con una vittoria, peraltro nel derby contro il Bianco, per 3-0 convincendo anche a livello di prestazione. Buona prova dunque da parte della formazione di mister Criaco che ritorna nel campionato di Promozione e, di certo, non vuole farlo come comparsa. L'entusiasmo sicuramente è tanto, anche perché a capo c'è una dirigenza nuova e guidata dal nuovo presidente riconosciuto in Domenico Scordo.

Un successo che fa morale

Proprio il nuovo patron del club si è espresso ai nostri microfoni parlando della gara di ieri e delle ambizioni future: «Nonostante la squadra sia ancora carica del lavoro di preparazione, l'ho vista ben messa in campo, anche se naturalmente c'è ancora da lavorare. Posso comunque dire che la strada intrapresa è quella giusta». Sul successo in Coppa che è valso i primi tre punti e l'opportunità, domenica, di giocarsi la qualificazione contro il Brancaleone: «Non mi sbilancio nel dire che siamo in formato campionato, ma la vittoria fa sempre piacere e soprattutto se maturata in un derby poiché è sempre sentita».

Ottima impressione dai nuovi

Lo stesso Scordo è dunque soddisfatto sia dei nuovi arrivati ma, soprattutto, del progetto che sta nascendo: «Bene i nuovi innesti come Gligoria che, da subentrato, è stato tra i marcatori, o anche Bruzzaniti o Domenico e Bruno Criaco. Noi sicuramente non avevamo dubbi nonostante questa sia una nuova società che ha sposato il progetto Africo, cominciato dal sogno del sindaco Modaffari e che continuerà con l'impianto sportivo in sintetico. Il ds Leo Criaco non lo scopriamo noi ed è un uomo di esperienza in tutto il calcio calabrese, dunque ci siamo fiati di lui, contraccambiando con un grande lavoro e con gli innesti giusti, andando ad arricchire quei reparti d'organico non solo dal punto di vista numerico ma anche qualitativo».

Il sogno play off

Un Africo, dunque, che potrebbe essere tra le sorprese del prossimo campionato: «Noi stiamo allestendo una squadra per divertire il nostro pubblico e sicuramente daremo filo da torcere a tutti. Ho seguito la preparazione e le partitelle disputate e quello che al momento posso dire è che lotteremo per quello che è il nostro sogno, ovvero per un posto nei playoff. Forse non siamo attrezzati come due o tre squadre che hanno più esperienza e che hanno investito più soldi, ma restiamo comunque una squadra importante».

Partire col piede giusto

Lunedì ci sarà la stesura dei calendari e lo stesso presidente Scordo ha le idee chiare: «Ci sono delle squadre importanti e dovremo partire col piede giusto. Siamo convinti che faremo una bella prestazione sia se partiremo in casa che in trasferta»