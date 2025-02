Almeno quattro squadre in lizza per il vertice e tre quarti delle formazioni che possono ambire alla griglia play off dal momento che dalla soglia play off a quella play out ballano solo quattro punti.

È l'affascinante andamento del campionato di Promozione (girone B) che al momento non vuole padroni. Nel week end alle porte è in programma il ventunesimo turno del campionato.

Gl anticipi

Il fine settimana dilettantistico parte con due anticipi che, a modo loro, potrebbero essere importanti nelle gerarchie di classifica. Per le zone alte sarà impegnato l'Africo, di scena sul campo del Caraffa. Il club africese arriva dalla vittoria contro il Melicucco e altri tre punti lo proietterebbero momentaneamente al terzo posto, in attesa dei risultati domenicali. Di fronte, come detto, ci sarà un Caraffa orfano del suo bomber Giglio causa squalifica e con la permanenza al campionato già appesa a un filo dal momento che sono già dieci i punti di distanza da un ipotetico play out. Affascinante quanto delicato invece il match tra Bovalinese e Capo Vaticano, entrambi appaiati a quota 28 punti appena sopra la soglia play out. Il club vibonese arriva da un buon periodo e con un solo gol subito nel girone di ritorno ma, soprattutto, è tra le meno battute in trasferta nel corso della stagione con solo nove reti concesse. Segnali di ripresa per la Bovalinese con la cura Galati in panchina.

Le gare della domenica

Si arriva così a domenica e con la capolista Virtus Rosarno, innanzitutto, impegnata sul campo della Pro Pellaro. Il club rosarnese arriva da una vittoria ma è ancora convalescente dal punto di vista dei risultati mentre i bianconeri sono ancora scottati dal derby perso contro il Melito e scalpitano per riconquistare la zona play off. In trasferta anche la principale antagonista della Virtus Rosarno, ovvero lo Stilomonasterace che sarà di scena sul terreno del San Nicola-Chiaravalle. I padroni di casa stanno facendo bene in questo girone di ritorno anche se il pericolo non è ancora del tutto scampato, inoltre sono la seconda squadra meno prolifica nel primo tempo (peggio solo Altetico Maida e Deliese). La formazione di mister Papaleo invece non vince da due turni e non può concedersi altri passi falsi, anche perché deve iniziare a guardarsi dietro dal ritorno del Gioiosa Ionica. Proprio i biancorossi sono tornati alla vittoria dopo tre turni e rientrano in lizza anche per il primo posto. L'impegno, seppur casalingo, non sarà di più facili dal momento che verrà a fare visita la squadra più in forma del campionato: il Bianco. La compagine bianco/blù in questo girone di ritorno sa solo vincere, con cinque vittorie su cinque ma, soprattutto, con il miglior attacco stagionale in trasferta frutto di 19 reti. Dalle forti ambizioni anche la sfida tra Deliese e Val Gallico: si sfidano le due squadre più prolifiche nel secondo tempo. Impegno casalingo per l'Atletico Maida che ospita un Guardavalle in una situazione di classifica davvero critica. quanto ai giallorossi, invece, il salotto play off è a un passo. Il programma si chiude con Melicucco-Melito, con i padroni di casa che attendono solo la fine di una stagione nefasta mentre la formazione di Carella cerca ancora qualcosa al campionato.