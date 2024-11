Il processo di selezione del successore di Pioli sulla panchina del Milan ha preso ufficialmente il via, con la 'Gazzetta dello Sport' che fornisce dei primi identikit. Tra i nuovi nomi che emergono spunta anche il calabrese Domenico Tedesco (nato a Corigliano Rossano il 12 settembre 1985 ma cresciuto a Bocchigliero), attuale allenatore della nazionale belga. Tedesco, che con il Belgio sarà impegnato nei prossimi Europei, in Bundesliga ha allenato Shalke e Lipsia, vincendo una Coppa di Germania.

La figura del tecnico calabrese si allineerebbe perfettamente con i requisiti ricercati dal club rossonero: giovane ma con esperienza di alto livello, in sintonia con le risorse finanziarie disponibili e con una visione moderna del gioco, focalizzata sullo sviluppo dei giovani talenti. Secondo le fonti del quotidiano milanese, il 38enne italo-tedesco, attualmente al comando della nazionale belga, è infatti uno dei potenziali successori di Stefano Pioli, il cui futuro sembra essere fuori dal Milan a fine stagione.

A fare deteriorare il rapporto tra i rossoneri e Pioli ha influito anche la recente sconfitta per 1-2 contro l'Inter, un ko che ha permesso ai "cugini" di festeggiare lo scudetto con cinque giornate d'anticipo rispetto alla fine della Serie A, incoronando i nerazzurri come campioni d'Italia per la ventesima volta nella loro storia.

Oltre a Tedesco, viene menzionato un altro possibile candidato per la panchina del Milan: l'ex giocatore del Bayern Monaco, Mark van Bommel, attualmente alla guida del Royal Antwerp in Belgio.

La carriera di Tedesco

Dopo aver svolto la sua carriera di calciatore con la maglia dell’ASV Aichwald, nel gennaio del 2008 inizia ad allenare, parallelamente al ruolo di giocatore, la formazione giovanile del club. Ma dopo sei mesi viene ingaggiato per la stessa mansione dallo Stoccarda, restandovi per sette anni. Successivamente passa all’Hoffenheim.

L’8 marzo 2017 Domenico Tedesco viene assunto come allenatore dall’Erzgebirge Aue, in 2. Bundesliga, che era a un passo dalla retrocessione. Con Tedesco in panchina, la squadra comincia a collezionare una serie di risultati positivi, che le permettono di raggiungere il 14º posto in classifica e la conseguente salvezza. Poi, prima della panchina del Belgio, le esperienze con lo Schalke 04, lo Spartak Mosca e il Lipsia.