L'undicesima giornata del girone A di Promozione ha visto anche una fondamentale gara tra due squadre attestate entrambe nei quartieri alti della classifica. Al comunale “V. Bianco” di Altomonte arriva il Trebisacce del presidente Carlomagno che sinora ha ben impressionato gli addetti ai lavori rivelandosi squadra compatta e pericolosa, sinora nessuna sconfitta nelle gare esterne avendo ottenuto, nei turni precedenti, su cinque affrontate ben 3 vittorie e due pareggi con all’attivo dieci reti realizzate e sei subite.

Prima del match contro i giallorossi l’Altomonte RC è reduce da una ritemprata vittoria esterna a Cotronei e vuole sfruttare il fattore campo che sinora ha sempre portato risultati positivi. Al netto del pari contro il San Fili nell’ultima interna, il “V. Bianco” rappresenta il fortino dei rossoblù, su sei gare in casa cinque sono state le vittorie e un solo pari, undici le reti realizzate e quattro subite.

Mister Pascuzzo schiera una formazione con un 4-4-2 adattandolo agli avversari, un modulo prudente per cercare di arginare la velocità e la profondità, peculiarità sopraffina dei delfini jonici. D’altro verso, mister Malucchi opta per un camaleontico 4-1-4-1 in fase di non possesso per adattarsi in un 4-3-3 quando la sua squadra cerca l’area avversaria.

Una prima frazione di marca rossoblù, al 10’ l’attaccante Caruso recupera palla e, a portiere battuto, coglie il palo. L’armonia delle azioni per il team di Pascuzzo diverte l’ormai numeroso pubblico, gli applausi sono la giusta colonna sonora quando al 45’ il solito Simone Caruso realizza una rete da categoria superiore. Sulla mediana Sposato imposta per Crispino che mette la palla al centro, Caruso di testa serve Le Piene che conclude verso la porta, palla respinta in malo modo dalla difesa ospite sulla quale si avventa il numero nove Caruso e al volo, di destro, non lascia scampo a Di Stasi. Si arriva al riposo con il meritato vantaggio dell’Altomonte RC e l’infortunio dello sfortunato De Paola con problemi a un ginocchio.

La seconda parte della gara vede, per forza di cose, una maggiore calma dei padroni di casa, giro palla e incursioni esterne sono il filo conduttore. Di contro, mister Malucchi alza il baricentro della squadra per aumentare la pressione sui portatori di palla e cercare di cambiare l’inerzia della contesa. A metà ripresa, quando scorre il 66’ Caruso porta a due le proprie marcature della giornata realizzando quasi da posizione impossibile. Sposato serve l’attaccante posizionato sulla destra dell’area avversaria il quale si porta sul fondo e, saltando due difensori, a pochi centimetri dalla linea di fondo, piazza il colpo da biliardo tra palo e portiere.

Non avendo null’altro da perdere, dopo opportuni cambi, uno dei quali per l’infortunio alla spalla sinistra di Cerda, mister Malucchi dispone i suoi a trazione anteriore con un disperato 3-3-4. Pressione alta che sortisce pochi effetti, al netto di qualche calcio piazzato dal limite. E proprio su di questi, il subentrato Stefano La Banca la piazza nell’angolo alto alla sinistra di Franza. Solita girandola di cambi che pian conduce alla fine e, dopo cinque minuti di recupero, il bravo direttore di gara Condito dice che può bastare.

Per l’Altomonte RC altro passo in avanti, in classifica scavalca proprio l’avversario di giornata agguantando il Sersale al secondo posto. Il Trebisacce non ne fa un dramma, d’altronde l’ottima sinora parte del torneo soddisfa tutti, torna a casa con la consapevolezza di aver perso una gara ma che potrà dire la sua in tutte le altre.

Il tabellino

ALTOMONTE RC – TREBISACCE 2-1

Altomonte RC: Franza, Corbo, Crispino (88’ Vitiritti), Caruso G., Terranova, Bertini, Le Piane (90’+1’ Freixa), Sposato, Caruso S. (78’ Riga), Martinez (63’ Gallo), Dirane – All. Pascuzzo

Trebisacce: Di Stasi, Gagliarde (70’ Leonori J.), Sbrissa, Cerda (59’ La Banca), Pastore, Vodanovich, Leonori A., Curatelo (79’ De Vincenti), Kone, Jarar, De Paola (45’+3’ Furiato) – All. Malucchi

Marcatori: 45’ Caruso S. (A), 66’ Caruso S. (A), 82’ La Banca (T)

Arbitro: Condito Giovanni Graziano (sez. Catanzaro). Assistenti: Montesanti Marcello (sez. Lamezia Terme) – Borrelli Antonio Francesco (sez. Cosenza)

Ammoniti: 24’ Cerda (T), 41’ Curatelo (T), 47’ Martinez (A), 50’ Sposato (A), 67’ Terranova (T). Recupero: Pt 3’ – St 5’