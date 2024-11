Per il mancato pagamento viene tagliata la corrente alla palestra dell'Istituto Agrario, una struttura provinciale le cui spettanze sono però a carico del Comune. Al Palasport il derby di basket di Serie C tra Lamezia e Catanzaro

Non viene pagata la bolletta della corrente elettrica e la squadra di basket di serie C maschile di Lamezia ha rischiato di non poter giocare domani la partita di campionato. Questo perché, a seguito del mancato pagamento, non è dato sapere per quale importo, è stata tagliata la corrente all'impianto sportivo, la palestra dell'Istituto Agrario, che ospita allenamenti e partite interne della squadra di pallacanestro Basketball Lamezia. Non appena avvenuto il fatto, l'assessore allo sport

del Comune lametino, Angelo Bilotta, ha provveduto a ricollocare l'allenamento della squadra di basket al Palasport di via Marconi, dove si giocherà, come da programma, la partita di domani contro la Virtus Catanzaro, nel turno infrasettimanale del campionato di serie C. E' opportuno precisare che, pur essendo l'impianto una struttura provinciale, le utenze rimangono di competenza del Comune di Lamezia. Raggiunto dalla notizia mentre era in corso un consiglio comunale sulla Fondazione Terina, il sindaco di Lamezia Paolo Mascaro ha subito messo in atto tutte le verifiche necessarie, per cercare di risalire a cosa sia potuto accadere.



Guglielmo Mastroianni