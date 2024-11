La motivazione è la mancanza del certificato anticendio. L’ira dell’Arvalia Swimming & Fitness Club che da tempo, denuncia, aveva denunciato le carenze e chiesto l’impegno del Comune

Ancora serrate a Lamezia Terme. Una nuova ordinanza del Comune, la 67 del Settore Promozione del Territorio, ha disposto il divieto di ingresso al pubblico per la piscina comunale. A comunicarlo è l’Arvalia Swimming & Fitness Club. La motivazione sarebbe la mancanza del certificato di prevenzione incendi.

«Con grande rammarico abbiamo appreso che l’amministrazione comunale – spiega in una nota la società - nonostante Arvalia abbia effettuato regolarmente tutte le opere concordate con il Comune di Lamezia Terme volte a programmare quegli interventi indirizzati per l’adeguamento dell’impianto natatorio, si ritrova a dover dare seguito ad un provvedimento che poteva essere evitato con il semplice impegno degli uffici comunali, essendo state le opere relative alla sicurezza dell’impianto avviate, finanziate e concluse da Arvalia stessa, già da tempo».

«Un provvedimento di chiusura al pubblico di un impianto, per quanto parziale poiché riguarda solo l'accesso agli spalti, è sempre una sconfitta per il territorio - afferma ancora - non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma fare presente che Arvalia continua a manifestare inutilmente da tempo la disponibilità a mettere a disposizione del Comune tutti i propri mezzi e la propria esperienza, nel rispetto dei tanti lavoratori e delle molteplici ditte che operano all’interno e, soprattutto, nel rispetto delle centinaia di utenti che vivono l’impianto giornalmente; tuttavia le nostre comunicazioni, da tre anni a questa parte, sono state costantemente prive della giusta attenzione e, nella maggioranza dei casi, non hanno ricevuto alcuna risposta a nessun livello».