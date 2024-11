Gli impianti sportivi lametini sono tutti chiusi per inagibilità eppure, per quanto dimostra l’elenco dei partecipanti ai contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblicato stamane da portale della Regione Calabria, l’amministrazione non ha mai avanzato richiesta per ricevere contributi per adeguarli.



Un’occasione mancata che sa di beffa per le associazioni sportive e le squadre che da mesi soffrono per la mancanza di luoghi in cui allenarsi. Una di questa, la Basketball Lamezia ha già rinunciato al campionato di serie B. La Top Volley Lamezia che gioca in A2 ha minacciato di fare lo stesso, così come la Vigor 1919.



I contributi erano finalizzati all’adeguamento o il miglioramento degli impianti sportivi esistenti agli standard di sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto dell'ambiente naturale; il recupero funzionale, la ristrutturazione, l'ampliamento il potenziamento degli impianti sportivi esistenti, per migliorarne l'utilizzazione e per favorirne la gestione tecnica, funzionale ed economica; la realizzazione di nuovi impianti sportivi nei territori in cui risultano insufficienti sulla base dell'ultimo censimento del Comitato olimpico nazionale italiano.



Se il Comune non ha partecipato al bando, da Lamezia si sono fatti avanti l’ASD New Team Lamezia e S.S.D. Riccardo Viola Tennis & Sports a R.L. Dal Lametino, invece, i Comuni di Jacurso, Miglierina, Conflenti, Martirano Lombardo, Maida, Conflenti, Gizzeria, Curinga, Girifalco, Cortale e Amaroni. Oltre all’A.S.D. Costa del Lione C5 di Falerna.

