VIDEO | A otto anni di distanza dal tragico evento in cui morirono otto lametini, più di duecento persone si sono riunite per non dimenticarli

A otto anni di distanza da quel tragico cinque dicembre in cui otto ciclisti lametini morirono nell'impatto con un’auto sulla statale 18, Lamezia ricorda ancora una volta la tragedia con un messaggio di vita. Si è tenuta questa mattina l'ottava edizione della “Pedalata per la Sicurezza”. Oltre duecento i partecipanti. La manifestazione è partita proprio dalla piazza che ricorda quella maledetta domenica, piazza 5 Dicembre, per arrivare nel luogo in cui si trova la stele dedicata alla memoria dei ciclisti. Tre i chilometri percorsi dagli under 12 e 25 quelli per i più grandi. Tutti rigorosamente muniti di casco. Una manifestazione che anno dopo anno trova l'abbraccio corposo dei lametini che con questa iniziativa vogliono ricordare otto concittadini, otto amici che tutte le domeniche di sole inforcavano la loro bici per momenti di sport e condivisione.

Ad organizzare l’evento, la Raffaele Lamezia Next Atlas, il Ciclo Club Lamezia e l’ASD Lamezia Bikers, con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme e la partecipazione di Ciclismo Sicuro.