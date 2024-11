Ci si aspettava una grande manifestazione come quella che coinvolse la città lo scorso inverno. Invece, gli sportivi e i manifestanti si sono trovati a dovere aspettare per ore nei corridoi degli uffici amministrativi mentre per oltre tre ore il commissario Fusaro ha interloquito con i parlamentari D’Ippolito e Furgiuele, oltre che con i rappresentanti delle squadre di calcio, il presidente della Federazione Calcio Calabria Saverio Mirarchi e dei Comitato Sì allo Sport.

Quello che ne è uscito è un quadro fatto di speranze ma anche di elementi al limite del paradosso. Come ad esempio il fatto che, ha spiegato ai microfono de laC Fusaro, alcuni impianti sportivi non risulterebbero nemmeno accatastati.

Per quanto riguarda le altre problematiche che andrebbero a pesare sulla mancata agibilità delle strutture l’esponente della triade ha assicurato che queste sono in via di risoluzione. Al vaglio poi del Comune l’ipotesi di prolungare le concessioni alle squadre fino alla fine del 2018 per consentire quanto meno loro di potersi allenare.